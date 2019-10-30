Karşıyaka az atıp az yiyor - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Haberleri Karşıyaka az atıp az yiyor

Karşıyaka az atıp az yiyor

Karşıyaka az atıp az yiyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka grubun hem en az gol atan hem de en az gol yiyen takımlarından biri konumunda.

Play-Off barajını yakalama mücadelesi veren yeşil-kırmızılı ekip 9 karşılaşmada 7 gol atarken rakip forvetlere de 7 kez gol izni verdi. Karşıyaka, grupta 5 gol atan düşme hattındaki ve 6 golle son sıradaki Fatsa Belediyespor'dan sonra en az skor üreten ekip oldu.

Az gol atmasının yanında defansta da rakiplere az geçit izni veren Karşıyaka, kalesinde 3 gol gören Play-Off hattındaki Fethiyespor ile 6'şar gol yiyen lider Esenler Erokspor ve takipçisi Turgutluspor'dan sonra yine Play-Off barajındaki Kocaelispor'la birlikte en az gol yiyen ekip durumunda. Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan, evinde ise son 3 maçını üst üste kazanan Karşıyaka, Cumartesi günü 'u konuk edeceği karşılaşmada 4'te 4 yapmaya çalışacak. Karşıyaka, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ise Ay-Yıldızlı Türk Bayrağı açarak kutladı.

  1. 31.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka az atıp az yiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN