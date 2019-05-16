Kocaeli'ye Çorum şoku!
17 Mayıs 2019, Cuma
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'ye şoku!

Kocaeli'ye Çorum şoku!

Kırmızı-siyahlı takım, Kocaelispor’u , ve ’ın golleriyle yenip finale çıktı.

3. Lig play-off yarı final rövanş maçında Çorumspor, büyük bir sürprize imza attı. Kırmızı- siyahlılar, ilk maçta evinde 1-0 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 3-0 yenerek finalde Serik Belediye'nin rakibi oldu. 45'inci dakikada 'un golüyle 1-0 öne geçen Çorumspor, 72'de ile farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü söyleyen isim 74'te oldu. Normal sezonu 5. sırada bitiren Bahri Kaya yönetimindeki , iki sezon önce de play-off' katılmış yarı finalde elenmişti.

  1. 16.5.2019
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