Kırmızı-siyahlı takım, Kocaelispor’u Mert Yavuz, Yakup Alkan ve Mikail Albayrak’ın golleriyle yenip finale çıktı.
TFF 3. Lig play-off yarı final rövanş maçında Çorumspor, büyük bir sürprize imza attı. Kırmızı- siyahlılar, ilk maçta evinde 1-0 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 3-0 yenerek finalde Serik Belediye'nin rakibi oldu. 45'inci dakikada Mert Yavuz'un golüyle 1-0 öne geçen Çorumspor, 72'de Yakup Alkan ile farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü söyleyen isim 74'te Mikail Albayrak oldu. Normal sezonu 5. sırada bitiren Bahri Kaya yönetimindeki Çorum, iki sezon önce de play-off' katılmış yarı finalde elenmişti.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Kocaeli'ye Çorum şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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