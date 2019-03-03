Bucaspor ümitlendi
03 Mart 2019, Pazar
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ümitlendi

Bucaspor ümitlendi

?Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek liderliği rakibine kaptıran Denizlispor, Şanlıurfa'da düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor'u Kehinde'nin golleriyle 2-1 yenerek yeniden zirveye yerleşti.


3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren , şampiyonluk hesapları yapan Kocaelispor'u evinde 2-1 yenerek kurtuluş mücadelesinde camiasına umut verdi. Tam 11 maç sonra galibiyeti hatırlayan sarı-lacivertliler 20 puana yükseldi. Sıralamada 15. basamakta yer alan Gölcükspor'la arasındaki puan farkını 6'ya düşüren ekibinde teknik direktör , seri galibiyetlere imza atacaklarını söyledi. Kocaelispor gibi zirveye oynayan bir ekip karşısında takımının çok dirençli bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Levent Eriş, "Galibiyet hepimize moral verdi. Artık kolay kolay teslim olmayacağız. Kalan 10 haftadaki her maç final, her maç milat. Buna göre sıkı çalışacağız ve en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.

  1. 03.03.2019
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