Bucaspor ümitlendi
?Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek liderliği rakibine kaptıran Denizlispor, Şanlıurfa'da düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor'u Kehinde'nin golleriyle 2-1 yenerek yeniden zirveye yerleşti.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, şampiyonluk hesapları yapan Kocaelispor'u evinde 2-1 yenerek kurtuluş mücadelesinde camiasına umut verdi. Tam 11 maç sonra galibiyeti hatırlayan sarı-lacivertliler 20 puana yükseldi. Sıralamada 15. basamakta yer alan Gölcükspor'la arasındaki puan farkını 6'ya düşüren İzmir ekibinde teknik direktör Levent Eriş, seri galibiyetlere imza atacaklarını söyledi. Kocaelispor gibi zirveye oynayan bir ekip karşısında takımının çok dirençli bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Levent Eriş, "Galibiyet hepimize moral verdi. Artık kolay kolay teslim olmayacağız. Kalan 10 haftadaki her maç final, her maç milat. Buna göre sıkı çalışacağız ve en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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