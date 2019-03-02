TFF 3. Lig'de görünüm
02 Mart 2019, Cumartesi
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3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de görünüm

Ligde 1. Grup'ta maç fazlasıyla birinci sıraya yükselirken, 2. Grup'ta , 3. Grup'ta ise Bayburt liderliğini sürdürdü.

3. Lig'de 1. ve 2. Gruplarda 24. hafta birer maç dışında tamamlandı. Ligde 3. Grup'ta ise müsabakalar sona erdi.

1. Grup'ta maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi. 2. Grup'ta , 3. Grup'ta ise Bayburt liderliğini sürdürdü.

Ligde yarın 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-, 2. Grup'ta ise Pazarspor- 1954 maçları yapılacak.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 23 14 5 4 41 19 22 47
2. HEKİMOĞLU TRABZON 21 13 7 1 30 12 18 46
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 22 10 11 1 35 20 15 41
4. ERGENE VELİMEŞESPOR 23 10 9 4 33 20 13 39
5. TİRE 1922 22 9 10 3 28 20 8 37
6. ŞİLE YILDIZSPOR 22 10 4 8 37 29 8 34
7. YOMRASPOR 23 8 8 7 29 27 2 32
8. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 23 9 5 9 35 34 1 32
9. BATMAN PETROLSPOR 22 7 7 8 26 29 -3 28
10. ARTVİN HOPASPOR 22 6 9 7 19 18 1 27
11. KOZAN BELEDİYESPOR 22 6 9 7 18 19 -1 27
12. ERBAASPOR 22 5 10 7 23 22 1 25
13. GEBZESPOR 23 4 11 8 23 30 -7 23
14. ERZİN BELEDİYESPOR 23 3 12 8 23 30 -7 21
15. SİLİVRİSPOR 23 5 6 12 16 24 -8 21
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 23 5 5 13 20 37 -17 20
17. KÖRFEZSPOR 23 1 4 18 11 57 -46 7

2. Grup:
Takımlar O G B M A Y AV P
--------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 24 13 6 5 40 26 14 45
2. ESENLER EROKSPOR 24 11 10 3 40 23 17 43
3. KIZILCABÖLÜKSPOR 24 11 8 5 50 29 21 41
4. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 24 11 7 6 29 27 2 40
5. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 24 10 9 5 28 19 9 39
6. DÜZCESPOR 24 10 6 8 26 21 5 36
7. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 8 11 5 31 22 9 35
8. OSMANİYESPOR 24 9 7 8 29 27 2 34
9. YENİ ORDUSPOR 24 9 6 9 39 27 12 33
10. KARŞIYAKA 24 8 9 7 26 28 -2 33
11. OFSPOR 24 8 8 8 25 26 -1 32
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 24 8 8 8 25 27 -2 32
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 24 6 10 8 21 35 -14 28
14. PAZARSPOR 23 6 8 9 23 29 -6 26
15. ALİBEYKÖYSPOR 24 6 6 12 26 34 -8 24
16. ADIYAMAN 1954 23 5 8 10 23 35 -12 23
17. KEMERSPOR 2003 24 5 5 14 19 40 -21 20
18. BERGAMA BELEDİYESPOR 24 2 6 16 19 44 -25 12

3. Grup:
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 24 15 7 2 35 12 23 52
2. KOCAELİSPOR 24 13 4 7 31 22 9 43
3. KARACABEY BELEDİYESPOR 24 12 5 7 32 28 4 41
4. SERİK BELEDİYESPOR 24 10 10 4 27 22 5 40
5. YENİ ÇORUMSPOR 24 12 3 9 33 24 9 39
6. PAYASSPOR 24 10 5 9 22 26 -4 35
7. TURGUTLUSPOR 24 10 4 10 36 34 2 34
8. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 24 8 10 6 25 27 -2 34
9. DİYARBEKİRSPOR 24 9 6 9 29 27 2 33
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 24 8 5 11 31 32 -1 29
11. MUĞLASPOR 24 7 7 10 21 21 0 28
12. CİZRESPOR 24 6 10 8 20 26 -6 28
13. 1461 TRABZON 24 5 12 7 20 22 -2 27
14. BAĞCILARSPOR 24 6 9 9 29 32 -3 27
15. GÖLCÜKSPOR 24 6 8 10 14 22 -8 26
16. FATSA BELEDİYESPOR 24 5 10 9 18 25 -7 25
17. ANKARA ADLİYESPOR 24 3 11 10 23 28 -5 20
18. BUCASPOR 24 4 8 12 21 37 -16 20

  1. 02.03.2019
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