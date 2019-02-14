Diyarbekirspor Payaspor’u düşünüyor
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Diyarbekirspor Payaspor’u düşünüyor

Diyarbekirspor Payaspor’u düşünüyor

() 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Payaspor ile deplasmanda yapacağı maça odaklandı.

Yeşil kırmızılı ekip, Anagold karşısında elde ettiği başarıyı Payaspor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Seyrantepe Spor Tesislerinde zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekipte, futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Koşu ile başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla devam etti. Kalecilerin ayrı çalıştığı idman yaklaşık 2 saat sürdü. Diyarbekirspor, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Ligdeki en son galibiyetini 12. hafta maçında 'u sahasında 1-0 yenerek alan Diyarbekirspor, bu karşılaşmadan sonra yaptığı 9 müsabakadan 4 beraberlik, 4 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.
Karacabey Belediyespor'a 13. hafta maçında deplasmanda 1-0 mağlup olan yeşil kırmızılı ekip, sahasında oynadığı müsabakalarda da berabere kaldı. Ankara Adliyespor ve 1461 Trabzon ile 1-1'lik sonuçlarla sahasında berabere kalan Diyarbekirspor, Turgutluspor'a da 2-2 kalmıştı. Diyarbekirspor, deplasmanda Muğlaspor'a 3-0, Gölcükspor'a 2-0 ve 'a da 1-0 yenilmiş, Fatsa Belediyespor'la da 1-1 berabere kalmıştı. Geçen hafta Anagold 24 Erzincanspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup eden Diyarbekirspor, galibiyet özlemine son verdi. Son 9 lig maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Diyarbekirspor, şuan 29 puanla ligin 7'nci sırasında bulunuyor.

  1. 14.2.2019 14:51
  2. Güncelleme: 15.2.2019 09:37
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