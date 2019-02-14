Cizrespor Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Ligin İkinci yarısında oynadığı son dört maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak toplam 10 toplayarak büyük bir moral bulan Cizrespor, deplasmanda karşılaşacağı Serik Belediyespor maçından da puan ve puanlarla dönmeyi hedefliyor. Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde sürdüren Cizrespor'da, futbolcuların antrenmanda hırslı ve moralli olması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.



Deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirten teknik direktöre Tokuş, Serik Belediyespor'un iç sahada gurupta en iyi baskı yapan takımlardan biri olduğunu söyledi. Tokuş, "Dış sahada o kadar etkili olamazlarsa da iç sahada bu avantajlarını en iyi şekilde kullanan bir takım ve çok etkili adamları var. Bizde bunların önlemlerini alıp bizim de oradan eli boş dönmeyecek şekilde puan ve puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz. Bunun içinde takım olarak ve ben oyuncularım bunun mücadelesini en iyi şekilde vereceğiz bundan da kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah oradan üç puan ve hiç olmasa da bir puanla dönmek istiyoruz. Oradan alacağımız puan veye puanlarla iç sahada oynayacağımız 1461 Trabzonspor maçına daha moralli çıkıp seyircimiz önünde alacağımız galibiyet ile hedeflediğimiz üst sıralara doğru yavaş yavaş emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında oynadığımız dört maçta topladığımız 10 puanı önümüzdeki dört maçta da toplamayı düşünüyoruz" dedi.



Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda devam eden Serik Belediyespor çalışmalarını Kulüp Başkanı Maurf Sefinç ve 2. Başkan Halit Yürük de tribünlerden izledi.