1461’de değişiklik
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
Toplam 1
Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
Toplam 1
Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
Toplam 1
Yorum
rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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