Kocaelispor maçında kavga
03 Şubat 2019, Pazar
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maçında kavga

Kocaelispor maçında kavga

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Turgutluspor- maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.

Turgutlu Yedi Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada, , Turgutluspor'u 2-1 yendi.

Maç sonrasında taraftarlar arasında olaylar çıktı. Stadyumun koltukları kırıp sahaya atan taraftarlar saha dışında kavga etti.

Olaylara Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alınan olaylarda 3 taraftar çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

  1. 3.2.2019 19:17
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