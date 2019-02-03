Kocaelispor maçında kavga
TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Turgutluspor-Kocaelispor maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.
Turgutlu Yedi Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Kocaelispor, Turgutluspor'u 2-1 yendi.
Maç sonrasında taraftarlar arasında olaylar çıktı. Stadyumun koltukları kırıp sahaya atan taraftarlar saha dışında kavga etti.
Olaylara Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alınan olaylarda 3 taraftar çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
- 3.2.2019 19:17
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Kocaelispor maçında kavga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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