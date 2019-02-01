Taraftardan futbolculara tatlı moral
TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor, kendi sahasında Pazar günü ağırlayacağı Yeni Çorumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Taraftarlar idman sonrası teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram ederek moral verdi.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği idman sonrasında açıklamalarda bulunan Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, "Çok önemli bir maç öncesi taraftarlarımızın ziyareti bizleri mutlu etti. İnşallah 3 puanı alan taraf biz olacağız. Çalışmalarımızı ona göre yaptık. Taraftarlarımıza bu maçta çok ihtiyacımız var, onların desteği ile bu maçı kazanacağız" dedi.
"TATLI YİYELİM TATLI ÜÇ PUAN ALALIM"
Taraftarlar adına bir açıklama yapan Hakan Şahin İse, "Takımımıza Çorumspor maçında çok güveniyoruz. Onlara maç öncesi tatlı getirdik ve tatlı yiyip 3 puanı alan taraf biz olacağız inşallah. Biz sadece galibiyette değil, mağlubiyette de takımımızın yanında olduğumuzu göstermek ve futbolcu kardeşlerimize moral vermek için tatlı jesti yaptık" diye konuştu.
- 1.2.2019 18:56
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Taraftardan futbolculara tatlı moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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