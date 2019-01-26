Marmara derbisi Kocaelispor'un
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Marmara derbisi 'un

Marmara derbisi Kocaelispor'un

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 19. hafta mücadelesinde , 'u 2-0 mağlup etti.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Sefa Narin ve Sinan Pektemek attı.

Bu sonuçla grupta puanını 37'ye yükseltirken, 21 puanda kaldı.

  1. 27.1.2019 01:01
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