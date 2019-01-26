Marmara derbisi Kocaelispor'un
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 19. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Gölcükspor'u 2-0 mağlup etti.
Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Sefa Narin ve Sinan Pektemek attı.
Bu sonuçla Kocaelispor grupta puanını 37'ye yükseltirken, Gölcükspor 21 puanda kaldı.
- 27.1.2019 01:01
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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