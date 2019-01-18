Elaziz Belediyespor Burak Keskin'i kadrosuna kattı
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'i kadrosuna kattı

Elaziz Belediyespor Burak Keskin'i kadrosuna kattı

Kırmızı - lacivertli ekip, 3. Lig 2. Grup’ta ara dönemdeki 4. imzasını ’dan stoper ’e attırdı.

1987 Trabzon doğumlu olan Burak, Araklıspor'da başlayan profesyonellik kariyerinde sırasıyla Sarıyer, Arsinspor, Giresunspor, Göztepe, , Hatayspor, Körfez Futbol Kulübü, Fethiyespor, Yeni Orduspor ve formaları giydi. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig de dahil olmak üzere kariyerinde 357 resmi maç bulunan tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar mukavele imzalandı.

Öteyandan, , Antalya'da girdiği kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Ahmet Toprak'ta takımı kamp yaptığı otele ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Toprak, Pazar günü oynanacak olan Kemerspor 2003 maçı için başarı diledi.

  1. 18.1.2019 18:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elaziz Belediyespor Burak Keskin'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN