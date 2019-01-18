Elaziz Belediyespor Burak Keskin'i kadrosuna kattı
Kırmızı - lacivertli ekip, TFF 3. Lig 2. Grup’ta ara dönemdeki 4. imzasını Ankara Demirspor’dan stoper Burak Keskin’e attırdı.
1987 Trabzon doğumlu olan Burak, Araklıspor'da başlayan profesyonellik kariyerinde sırasıyla Sarıyer, Arsinspor, Giresunspor, Göztepe, Adana Demirspor, Hatayspor, Körfez Futbol Kulübü, Fethiyespor, Yeni Orduspor ve Ankara Demirspor formaları giydi. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig de dahil olmak üzere kariyerinde 357 resmi maç bulunan tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar mukavele imzalandı.
Öteyandan, Elaziz Belediyespor, Antalya'da girdiği kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Ahmet Toprak'ta takımı kamp yaptığı otele ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Toprak, Pazar günü oynanacak olan Kemerspor 2003 maçı için başarı diledi.
- 18.1.2019 18:31
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Elaziz Belediyespor Burak Keskin'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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