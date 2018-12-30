Muğlaspor’dan huzurevi sakinlerine yeni yıl ziyareti

Huzurevi girişinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından karşılanan Muğlaspor kafilesi huzurevi sakinlerine çiçek dağıtarak yeni yıllarını kutladı. Huzurevi sakinleri ile şarkılar söyleyen Muğlasporlu idareci ve futbolcular günün anısına bir huzurevi sakinine Muğlaspor forması hediye ederken, bir huzurevi sakini de kendi yaptığı el işi eseri Kulüp Başkanı Erol Kapiz'e armağan etti.



Ziyaret sırasında konuşan Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlarken, bu tür ziyaretleri bundan sonra sürekli gerçekleştireceklerini söyledi. Herkesin bir gün yaşlı olacağını ve bütün yaşlıların baştacı olduğunu dile getiren Başkan Kapiz, ziyarete izin veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla il Müdürü İlkay Türkoğlu'na teşekkür etti.



Muğlaspor kafilesine anlamlı ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden İl Müdürü İlkay Türkoğlu'da, bu tür ziyaretlerin huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonunun artmasında önemli rol oynadığını söyledi. Huzurevi sakinleri ile birlikte Muğlaspor'u ziyaret ederek takıma destek vereceklerini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yeşil beyazlı kulübe ligin ikinci yarısında başarılar diledi.