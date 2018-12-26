Fevzi Tuncay yuvaya döndü
26 Aralık 2018, Çarşamba
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yuvaya döndü

Fevzi Tuncay yuvaya döndü

Muğlaspor altyasından yetişerek uzun yıllar ve kalesini koruyan, daha sonra da çok sayıda takımında forma giyen başarılı Kaleci Muğlaspor’da Kaleci Antrenörlüğü görevine getirildi.

Uzun yıllar sonra doğduğu şehre hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Tuncay, Muğlaspor camiasının çok büyük bir camia olduğunu söyledi. Bir dönem Milli Takım kalesini de başarıyla koruyan başarılı eldiven de Beşktaş'ın ardından , , Malatyaspor, Diyarbakırspor, Kocaelispor, Giresunspor ve takımlarının formalarını giydi. bıraktıktan sonra Altınordu Kulübünde Gençlik Gelişim Kaleci Antrenörlüğü, Uşakspor, ve Diyarbekirspor'da da Kaleci Antrenörlüğü yapan bundan sonra yeşil beyazlı kulüp için görev yapacak.

Muğlaspor'un çok büyük bir camia olduğunu ve kendisinin bu kulüpte yetişmesi ile her zaman gurur duyduğunu ifade eden Muğlaspor Kaleci Antrenörü Tuncay, ligin ikinci devresinde takım olarak çok başarılı olacaklarını kaydetti.

  1. 26.12.2018 14:43
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:12
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