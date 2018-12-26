Fevzi Tuncay yuvaya döndü
Muğlaspor altyasından yetişerek uzun yıllar Beşiktaş ve Milli Takımın kalesini koruyan, daha sonra da çok sayıda Süper Lig takımında forma giyen başarılı Kaleci Fevzi Tuncay Muğlaspor’da Kaleci Antrenörlüğü görevine getirildi.
Uzun yıllar sonra doğduğu şehre hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Tuncay, Muğlaspor camiasının çok büyük bir camia olduğunu söyledi. Bir dönem Milli Takım kalesini de başarıyla koruyan başarılı eldiven Süper Lig de Beşktaş'ın ardından Gaziantepspor, Samsunspor, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Kocaelispor, Giresunspor ve Tavşanlı Linyitspor takımlarının formalarını giydi. Futbolu bıraktıktan sonra Altınordu Kulübünde Gençlik Gelişim Kaleci Antrenörlüğü, Uşakspor, Tarsus İdmanyurdu ve Diyarbekirspor'da da Kaleci Antrenörlüğü yapan Fevzi Tuncay bundan sonra yeşil beyazlı kulüp için görev yapacak.
Muğlaspor'un çok büyük bir camia olduğunu ve kendisinin bu kulüpte yetişmesi ile her zaman gurur duyduğunu ifade eden Muğlaspor Kaleci Antrenörü Tuncay, ligin ikinci devresinde takım olarak çok başarılı olacaklarını kaydetti.
- 26.12.2018 14:43
- Güncelleme: 26.12.2018 15:12
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Savic gelmeye hazır
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Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
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Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
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