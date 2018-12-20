Hekimoğlu Trabzon Ahmet Özen'le anlaştı
TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Sadi Tekelioğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Özen'i getirdi.
Yapılan açıklamada, "Kulüp yönetim kurulumuz, yaptığı görüşmeler sonrasında Trabzonlu Teknik Direktörlerden Ahmet Özen ile Profesyonel A Takım Teknik Sorumlusu olarak anlaşma sağlamıştır. Özen ile önümüzdeki günlerde yapılacak imza töreninde resmi sözleşme imzalanacak" denildi.
- 20.12.2018 19:29
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Hekimoğlu Trabzon Ahmet Özen'le anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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