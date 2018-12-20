Hekimoğlu Trabzon Ahmet Özen'le anlaştı
20 Aralık 2018, Perşembe
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'le anlaştı

Hekimoğlu Trabzon Ahmet Özen'le anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden FK, Sadi Tekelioğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine 'i getirdi.

Yapılan açıklamada, "Kulüp yönetim kurulumuz, yaptığı görüşmeler sonrasında Trabzonlu Teknik Direktörlerden Ahmet Özen ile Profesyonel A Takım Teknik Sorumlusu olarak anlaşma sağlamıştır. Özen ile önümüzdeki günlerde yapılacak imza töreninde resmi sözleşme imzalanacak" denildi.

  1. 20.12.2018 19:29
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