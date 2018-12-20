Yapılan açıklamada, "Kulüp yönetim kurulumuz, yaptığı görüşmeler sonrasında Trabzonlu Teknik Direktörlerden Ahmet Özen ile Profesyonel A Takım Teknik Sorumlusu olarak anlaşma sağlamıştır. Özen ile önümüzdeki günlerde yapılacak imza töreninde resmi sözleşme imzalanacak" denildi.