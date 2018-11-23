Kepez deplasman yolcusu
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Kepez deplasman yolcusu

    Kepez deplasman yolcusu

    Spor Toto 7. grupta mücadele eden , 25 Kasım Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda ile karşılaşacak.

    , bu hafta deplasmanda 'la karşılaşacak. Liderliği elinde tutan Kepez Belediyespor'u idman yaptığı Hasan Doğan Stadyumu'nda taraftarları yalnız bırakmadı. deplasmanı öncesi sporculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulunan taraftarlar, Isparta karşılaşmasında takıma başarılar diledi.

    Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyorum. Başarılarının devam edeceğine ve liderliği koruyacaklarına inanıyorum" dedi.

    1. 23.11.2018 14:06
    2. Güncelleme: 23.11.2018 14:21
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