Kepez deplasman yolcusu
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, 25 Kasım Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda Isparta Davraz Spor ile karşılaşacak.
Kepez Belediyespor, bu hafta deplasmanda Isparta Davraz Spor'la karşılaşacak. Liderliği elinde tutan Kepez Belediyespor'u idman yaptığı Hasan Doğan Stadyumu'nda taraftarları yalnız bırakmadı. Isparta deplasmanı öncesi sporculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulunan taraftarlar, Isparta karşılaşmasında takıma başarılar diledi.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyorum. Başarılarının devam edeceğine ve liderliği koruyacaklarına inanıyorum" dedi.
- 23.11.2018 14:06
- Güncelleme: 23.11.2018 14:21
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
Toplam 1
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murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
Toplam 1
Yorum
Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Kepez deplasman yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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