Bucaspor’da sevinç
Lig 3. Grup takımı Bucaspor’a başkan Cihan Aktaş’tan müjde geldi.
Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden transfer yasağı ve puan silme cezaları alan sarı- lacivertlilerde Aktaş, Luiz Henrique (65 bin dolar) ve Kevin Pariente (140 bin dolar) dosyalarını çözmek üzere olduklarını söyledi.
- 17.11.2018
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