Bucaspor’da sevinç – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’da sevinç

    Bucaspor’da sevinç

    Lig 3. Grup takımı ’a başkan Cihan Aktaş’tan müjde geldi.

    Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden transfer yasağı ve puan silme cezaları alan sarı- lacivertlilerde Aktaş, Luiz Henrique (65 bin dolar) ve Kevin Pariente (140 bin dolar) dosyalarını çözmek üzere olduklarını söyledi.
    1. 17.11.2018
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