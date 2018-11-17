Bucaspor’da sevinç

Lig 3. Grup takımı Bucaspor’a başkan Cihan Aktaş’tan müjde geldi.

Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden transfer yasağı ve puan silme cezaları alan sarı- lacivertlilerde Aktaş, Luiz Henrique (65 bin dolar) ve Kevin Pariente (140 bin dolar) dosyalarını çözmek üzere olduklarını söyledi.