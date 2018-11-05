Van Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı 6 maçta dünkü maçla 2 galibiyet, 3 beraberlik, deplasmanda ise oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin 3'ncü haftasında evinde oynadığı Alibeykospor'u 2-1 yendikten sonra galibiyet yüzü görmeyen Van Büyükşehir Belediyespor, pazar günü evinde konuk ettiği Bergama Belediyespor'u 1-0 yenerek uzun aradan sonra evinde galibiyet alarak 3 puanın sahibi oldu. Van Büyükşehir Belediyespor aldığı bu 3 puanla Kızılcabölükspor'la aynı puana sahip olurken, gol averajıyla 3. sıraya yerleşti.



Uzun bir ardan sonra kendi sahasında galip gelen takımı için açıklamalarda bulunan teknik Direktör Feyyaz Uçar, "Bizim için zorlu bir haftaydı. Kupada rakibimiz Bandırmaspor'du. Bu maça 11 rotasyonla gittik. Pazar maçından sonra tamamen değişik bir takımla çıktık ve çok iyi mücadele etti çocuklar. Zaten bekliyorduk böyle bir mücadeleyi. Orada penaltılarla da olsa elemeyi başardık. Bizim için daha da önemlisi hafta sonu olan maçtı. Çünkü iç sahada ne yazık ki oyuncularımız biraz stres yapıyorlar. Kaçırdığımız gol pozisyonlarından yediğimiz son dakika gollerinden belliydi zaten. Nihayetinde bu maçı kazanmak çok önemliydi. Çok iyi mücadele ile kazandık. Yine klasik bir iç saha maçı oldu. Zaman zaman iyi oynadık, gol kaçırdık ve basit hatalar yaptığımız oldu. Ancak kazanmamız sanıyorum bundan sonra takımın öz güvenini yerine getirecek inşallah. Şuana kadar içeride Alibeyköy maçıyla 2 galibiyetimiz oldu. Bundan sonra inşallah iç sahada biraz daha rahat olarak maça çıkacağız. Bundan sonra inşallah içerideki maçlarımızı kazanmaya devam edeceğiz" dedi.



"Normalde içeride kazanıp dışarıda berabere kalırsanız kimse bir şey demez" diyen Uçar, "Ama biz dışarıda kazanıyoruz içeride berabere kalıyoruz doğal olarak ta taraftar tepki gösterecek. Ama bunu çevirmemiz lazımdı. Biz içeride, dışarıda kazanmak için oynuyoruz zaten. Bundan sonra da inşallah aynı şekilde aynı doğrultuda devam edeceğiz. Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz. Son 5 dakika da 3 tane karşı karşıya kalan pozisyon var. Yani bu takım kötü oynadığı zaman da pozisyona girebiliyor. İlk ayrı iyi oynadık biz. 23. dakikada ilk golü atık, hemen 2. golü atsaydık maç farklı olurdu. İlk golün hemen arkasında Koray'ın çok net bir pozisyonu vardı. Gol atamayınca rakip bu sefer moralleniyor. Biz gol kaçırdıkça rakip üstümüze gelemeye başlıyor. Bu seferde panik yapıp çok basit hatalarla rakibe pozisyon veriyoruz. Allah'tan Salih birkaç haftadır çok iyiydi. Çok formda. Şuan 2 kalecim de çok formdalar. O açıdan şanslıyız. Bu girdiğimiz beş pozisyonda ikisini atsan zaten maç bizim. Yani ikinci golün gecikmesi özellikle iç sahada bizim oyuna olan hakimiyetimizi bozuyor. Tabi ki bu lig ve her hangi bir ligde mağlup duruma düşen takım üzerinize geliyor ve sizi hata yapmaya zorluyor. O zamanda başka hatalar yapıyorsun. Bunu yine yaptık ama Salih'in formda olması bizim bu galibiyetteki en önemli etken tabi ki. Bu maçı almamız çok iyi oldu" şeklinde konuştu.