Kızılcabölükspor'da erken ayrılık
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim Umut Kıral ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı
Sezon başında Sancaktepe Belediyespor'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 maçta da forma şansı bulamadan Denizli temsilcisiyle vedalaştı. Sarı-kırmızılı yönetim Umut'a teşekkür ederek başarı diledi. Kızılcabölükspor cumartesi günü deplasmanda kendisi gibi 11 puanı bulunan Van Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
- 10.10.2018 12:15
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Kızılcabölükspor'da erken ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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