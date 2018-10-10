TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim Umut Kıral ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'da erken ayrılık

    3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden 'da yönetim Umut Kıral ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı

    Sezon başında Sancaktepe Belediyespor'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 maçta da forma şansı bulamadan temsilcisiyle vedalaştı. Sarı-kırmızılı yönetim Umut'a teşekkür ederek başarı diledi. cumartesi günü deplasmanda kendisi gibi 11 puanı bulunan Van Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    1. 10.10.2018 12:15
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