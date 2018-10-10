Sezon başında Sancaktepe Belediyespor'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 maçta da forma şansı bulamadan Denizli temsilcisiyle vedalaştı. Sarı-kırmızılı yönetim Umut'a teşekkür ederek başarı diledi. Kızılcabölükspor cumartesi günü deplasmanda kendisi gibi 11 puanı bulunan Van Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.