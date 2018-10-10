Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanda karşılaşacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

    Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

    deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    3. lig 1. grupta mücadele eden cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı. Artvin deplasmanından da galibiyetle dönerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak ve zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Karaköprü ekibi, deplasmanda 3 puana kenetlendi.

    Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı iyi bir seri yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini belirterek, "Nazilli maçında iyi bir mücadele örneği sergiledik ve galip gelmesini bildik. Artvin maçına da daha önce yaptığımız hatalardan ders alarak çıkacağız ve galibiyet için mücadele edeceğiz. İnşallah bu maçı da kazanıp serimizi sürdürecek ve üst sıralarda tutunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    Karbel Karaköprü Belediyespor cumartesi günü oynayacağı Artvin Hopaspor maçı öncesi TFF 3. lig 1. grupta 10 puanla 2. sırada yer alırken, Artvin Hopaspor ise 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

    1. 10.10.2018 11:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN