TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor’da teknik direktör Erdal İşkar ile yollar yarıldı.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    'da İşkar ile yollar ayrıldı

    <a href="/index/turgutluspor?id=6602f4c1-5721-4bfd-966b-9452f9e967b8" class="" rel="tag">Turgutluspor</a>'da İşkar ile yollar ayrıldı

    3. Lig 3. Grup temsilcisi ’da ile yollar yarıldı.

    Karacabey Belediyespor mağlubiyeti sonrası yönetim olağanüstü toplanarak ile görüştü. Yapılan görüşme sonrası karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin fesih edildiği açıklandı.

    ayrılma kararının ardından yaptığı açıklamada "Bugün itibari ile görevimizden ayrılmış bulunuyoruz. Çalıştığımız süre içinde bize destek veren Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e, Kulüp Başkanımız Hakan Sezer ve Yönetim Kuruluna, Kulüp Müdürümüz Yalçın Tüfenkoğlu'na, kulüp personeli ve tüm çalışanlarına, futbolcu kardeşlerimize, taraftarlarımıza, basın mensuplarına ve bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

    İşkar ile yolların ayrılmasında sonra yönetim yeni arayışına geçti. Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre 2-3 adayın olduğu ve hafta için yapılacak görüşmeler sonucunda teknik direktörün belirleneceği öğrenildi.

    1. 8.10.2018 11:47
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