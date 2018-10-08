Turgutluspor'da Duman dönemi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçta galibiyet alamayınca teknik direktör Erdal İşkar'la yollarını ayıran Turgutluspor, Ahmet Duman'la anlaşmaya vardı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçta galibiyet alamayınca teknik direktör Erdal İşkar'la yollarını ayıran Turgutluspor, Ahmet Duman'la anlaşmaya vardı.
Kırmızı siyahlılarda sezon sonuna kadar görev yapacak 61 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Çanakkale Dardanelspor, Kastamonuspor 1966, Diyarbekirspor ve Düzcespor'u çalıştırdı.
- 8.10.2018 16:21
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Turgutluspor'da Duman dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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