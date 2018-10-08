TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçta galibiyet alamayınca teknik direktör Erdal İşkar'la yollarını ayıran Turgutluspor, Ahmet Duman'la anlaşmaya vardı.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    'da Duman dönemi

    Turgutluspor'da Duman dönemi

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçta galibiyet alamayınca teknik direktör Erdal İşkar'la yollarını ayıran , Ahmet Duman'la anlaşmaya vardı.

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçta galibiyet alamayınca teknik direktör Erdal İşkar'la yollarını ayıran , Ahmet Duman'la anlaşmaya vardı.

    Kırmızı siyahlılarda sezon sonuna kadar görev yapacak 61 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Dardanelspor, Kastamonuspor 1966, Diyarbekirspor ve Düzcespor'u çalıştırdı.

    1. 8.10.2018 16:21
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