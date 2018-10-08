Tire 1922'nin koltuk keyfi
Kozan Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Tire 1922, liderlik koltuğunu sağlama almanın sevincini yaşıyor.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde takipçilerinden Kozan Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Tire 1922, liderlik koltuğunu sağlama almanın sevincini yaşıyor. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, en yakın rakiplerinin 4 puan önünde yer alıyor. Gruptaki namağlup 2 ekipten biri olan Tire 1922, son 3 maçta kalesini gole kapadı.
Teknik direktör Nihat Balan, "Bay olduğumuz haftayı yine lider olarak tamamlayacağımız için mutluyuz. Çarşamba günü tekrar toplanıp hazırlıklarımıza başlayacağız. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz" dedi. Üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından Kozan galibiyetiyle moral bulan İzmir temsilcisi bu haftayı bay geçtikten sonra 17 Ekim Çarşamba günü Play-Off hattındaki rakiplerinden Nevşehir Belediyespor'a konuk olacak.
- 8.10.2018 14:01
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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