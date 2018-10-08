Tire 1922'nin koltuk keyfi – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    1922'nin koltuk keyfi

    <a href="/index/tire?id=752c61c2-6c09-4837-a787-59fe44db5033" class="" rel="tag">Tire</a> 1922'nin koltuk keyfi

    'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan 1922, liderlik koltuğunu sağlama almanın sevincini yaşıyor.

    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde takipçilerinden 'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan 1922, liderlik koltuğunu sağlama almanın sevincini yaşıyor. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, en yakın rakiplerinin 4 puan önünde yer alıyor. Gruptaki namağlup 2 ekipten biri olan 1922, son 3 maçta kalesini gole kapadı.

    Teknik direktör Nihat Balan, "Bay olduğumuz haftayı yine lider olarak tamamlayacağımız için mutluyuz. Çarşamba günü tekrar toplanıp hazırlıklarımıza başlayacağız. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz" dedi. Üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından Kozan galibiyetiyle moral bulan temsilcisi bu haftayı bay geçtikten sonra 17 Ekim Çarşamba günü Play-Off hattındaki rakiplerinden Belediyespor'a konuk olacak.

    1. 8.10.2018 14:01
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