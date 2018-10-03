Karşıyaka ağır yaralı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Karşıyaka ağır yaralı

    Karşıyaka ağır yaralı
    İki haftada 4 puan topladıktan sonra iç sahada henüz ilk dakikada öne geçtiği maçta 'a 3-1 yenilmekten kurtulamayan Karşıyaka, alt sıralarda kaldı. Bu sezon 2 deplasmanda birer puan çıkaran Kaf-Kaf, bu sonuçla evindeki 3 maçı 2 mağlubiyetle geçti.
    1. 3.10.2018
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