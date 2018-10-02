Karacabey Belediyespor kaçan gollere yanıyor
Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Hasan Şermet, kendi evinde 0-0 berabere kaldıkları Gölcükspor müsabakasından galip ayrılamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Maçta kırılma anları oldu. Bunları iyi değerlendiremedik. İlker ve Ercan'la yakaladığımız iki net pozisyon vardı. Bunları gol ile sonuçlandıramadık. Seyircimize galibiyet sevincini yaşatamadığımız için üzgünüz" dedi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Hasan Şermet, kendi evinde 0-0 berabere kaldıkları Gölcükspor müsabakasından galip ayrılamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçtan önce rakiplerinin savunma ağırlıklı oynayacağını bildiklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Kalabalık bir savunmaya karşı hücum etmek zorunda kaldık. Bu savunmayı aşmakta zorluk çektik. Kanatları kullanmamız gerektiğini biliyorduk. Ürettiğimiz pozisyonlar kanatlardan geldiğimiz pozisyonlar. Golü bulabilseydik daha geniş alanlar bulacaktık. Maçta kırılma anları oldu. Bunları iyi değerlendiremedik. İlker ve Ercan'la yakaladığımız iki net pozisyon vardı. Bunları gol ile sonuçlandıramadık. Seyircimize galibiyet sevincini yaşatamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldık. İçerdeki maçlar bizim için çok önemli. Bu maçları kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.
Takımın mücadelesinden çok memnun olduğunu belirten teknik direktör Hasan Şermet, "Bizim oyuncularımız rakip takımlara göre çok fazla efor sarf ediyorlar. Ama bunun karşılığını şu an alamıyoruz. Gölcükspor maçında sakatlıkları bulunan Anıl, Ömer Faruk ve takım kaptanımız Gökhan'ı oynatamadık. Anıl geçirdiği ameliyat sonrasında sahalara dönmesi 40 günü bulacak. Ömer Faruk ve Gökhan Turgutlu maçında bir aksilik olmazsa sahada olacak. Turgutlu maçından çok ümitliyim. Bu maçı alarak Gölcük maçını telafi etmek istiyoruz" dedi.
- 2.10.2018 15:25
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
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Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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