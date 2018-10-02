TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bağcılarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp 5 hafta sonunda 3 puanla 17'nci sırada yer alan Bucaspor'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollar ayrıldı.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    'da Kepoğlu gitti Erdem geliyor

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bağcılarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp 5 hafta sonunda 3 puanla 17'nci sırada yer alan 'da ile yollar ayrıldı

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bağcılarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp 5 hafta sonunda 3 puanla 17'nci sırada yer alan 'da ile yollar ayrıldı.

    Başkan Cihan Aktaş'ın dün gece Yüksel Kepoğlu'nu arayıp kararını bildirdiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın ise kararın kendisine telefonla bildirilmesine son derece bozulduğu vurgulandı. Başkan Aktaş'ın Yüksel Kepoğlu'nun yerine Algun Erdem'i göreve getireleceği belirtildi.
    Yönetimin prensipte anlaşma sağladığı Erdem, Altınova Belediyespor, Keşanspor, Çiftlikköy Belediyespor, Edirne Gençlik, Edirnespor, ve Ödemiş Belediyespor takımlarında görev yaptı.

    1. 2.10.2018 12:04
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