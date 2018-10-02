Bucaspor'da Kepoğlu gitti Erdem geliyor
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bağcılarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp 5 hafta sonunda 3 puanla 17'nci sırada yer alan Bucaspor'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollar ayrıldı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bağcılarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp 5 hafta sonunda 3 puanla 17'nci sırada yer alan Bucaspor'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollar ayrıldı.
Başkan Cihan Aktaş'ın dün gece Yüksel Kepoğlu'nu arayıp kararını bildirdiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın ise kararın kendisine telefonla bildirilmesine son derece bozulduğu vurgulandı. Başkan Aktaş'ın Yüksel Kepoğlu'nun yerine Algun Erdem'i göreve getireleceği belirtildi.
Yönetimin prensipte anlaşma sağladığı Erdem, Altınova Belediyespor, Keşanspor, Çiftlikköy Belediyespor, Edirne Gençlik, Edirnespor, Yeşil Bursa ve Ödemiş Belediyespor takımlarında görev yaptı.
- 2.10.2018 12:04
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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