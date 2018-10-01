TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona zirve hesaplarıyla başlayan Turgutluspor, deplasmanda Çorum Belediyespor'a 2-1 yenilerek haftayı puan alamadan kapattı. 
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    02 Ekim 2018, Salı
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    3 haftada 8 puan kaybetti

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona zirve hesaplarıyla başlayan , deplasmanda 'a 2-1 yenilerek haftayı puan alamadan kapattı.

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona zirve hesaplarıyla başlayan , deplasmanda 'a 2-1 yenilerek haftayı puan alamadan kapattı.

    İlk iki haftada 4 puan toplayan Manisa ekibi, son 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti. Teknik direktör Erdal İşkar, karşısında 5-6 net gol pozisyonunu kaçırdıklarını altını çizerek maçın hakkının yenilgi olmadığını ifade etti. Oyuncularına güvendiğini söyleyen İşkar, takımının çıkış yakalayacağına inandığını belirtti.

    1. 1.10.2018 13:44
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