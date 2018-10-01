Turgutluspor 3 haftada 8 puan kaybetti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona zirve hesaplarıyla başlayan Turgutluspor, deplasmanda Çorum Belediyespor'a 2-1 yenilerek haftayı puan alamadan kapattı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona zirve hesaplarıyla başlayan Turgutluspor, deplasmanda Çorum Belediyespor'a 2-1 yenilerek haftayı puan alamadan kapattı.
İlk iki haftada 4 puan toplayan Manisa ekibi, son 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti. Teknik direktör Erdal İşkar, Çorum karşısında 5-6 net gol pozisyonunu kaçırdıklarını altını çizerek maçın hakkının yenilgi olmadığını ifade etti. Oyuncularına güvendiğini söyleyen İşkar, takımının çıkış yakalayacağına inandığını belirtti.
- 1.10.2018 13:44
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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