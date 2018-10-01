Muğlaspor'da bayram havası
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor zirve yarışına ortak oldu.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor zirve yarışına ortak oldu.
Puanını 10'a çıkaran yeşil-beyazlılarda teknik direktör Ramazan Silin, istikrarın süreceğini dile getirdi. Karşılaşmaları yüksek tempoda oynadıklarını ifade eden Silin, "Sahada mücadele gösteren oyunlarımı yürekten kutluyorum. Verdiğimiz görevi yerine getirmek için ellerinden gelinin en iyisini yapıyorlar. Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
- 1.10.2018 12:07
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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