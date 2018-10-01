TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor zirve yarışına ortak oldu. 
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'da bayram havası

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 1461 'u 1-0 mağlup eden zirve yarışına ortak oldu.

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 1461 'u 1-0 mağlup eden zirve yarışına ortak oldu.

    Puanını 10'a çıkaran yeşil-beyazlılarda teknik direktör Ramazan Silin, istikrarın süreceğini dile getirdi. Karşılaşmaları yüksek tempoda oynadıklarını ifade eden Silin, "Sahada mücadele gösteren oyunlarımı yürekten kutluyorum. Verdiğimiz görevi yerine getirmek için ellerinden gelinin en iyisini yapıyorlar. Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 1.10.2018 12:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muğlaspor'da bayram havası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN