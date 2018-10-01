Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" kampanyası
Grup takımlarından Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla başlatılan 3 ay süreli kampanyada, 50 günde 102 bin 804 lira yardım toplandı.
Grup takımlarından Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla başlatılan 3 ay süreli kampanyada, 50 günde 102 bin 804 lira yardım toplandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Aksoy öncülüğünde siyasiler, oda başkanları, Kocaelispor kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Kocaelispor için 13 Ağustos'ta "Efsane Geri Dönüyor" isimli yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.
Komite kurulup Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesi'nde TR 16 0001 0024 2440 1764 0250 39 IBAN numarasıyla açılan hesabın kamuoyuyla paylaşıldığı ve her kesimden destek talep edildiği aktarılan açıklamada, "Yardım kampanyası için açılan hesapta bugün itibarıyla 102 bin 804 lira yardım toplanmıştır. Bu yardımlar Kocaelispor Kulübü'ne çok önemli katkılar sağlayacaktır. 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ay sürecek 'Efsane Geri Dönüyor' yardım kampanyasına bugüne kadar destekte bulunan değerli Kocaelililerin her bireyine, verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, kampanyamıza destek ve katkılarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 1.10.2018 14:19
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" kampanyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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