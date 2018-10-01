Karbel Karaköprü Belediyespor, deplasmanda Körfez SK’yi 4-0 mağlup ederek, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Karaköprü Belediyespor’dan farklı galibiyet

    Karaköprü Belediyespor’dan farklı galibiyet

    , deplasmanda Körfez SK’yi 4-0 mağlup ederek, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

    3. lig 1. grupta yer alan 5. hafta maçında deplasmanda ekibi Körfez Futbol Kulübü ile karşılaştı. Maçtan 4-0 galip ayrılan Karaköprü ekibi ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı.

    Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı deplasmanda güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, "Maçın başında bulduğumuz gollerle oyunun gidişatını tayin ettik. Rakibimizin gençlerden kurulu bir kadrosu var ancak biz de oyun disiplininden kopmadan mücadele ettik ve istediğimiz sonucu aldık. Önemli olan bundan sonra da bu doğrultuda mücadele ederek galibiyetlerimizi sürdürmektir. İnşallah gelecek hafta sahamızda Nazilli maçından da galibiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürürüz. Futbolcu arkadaşlarımı mücadelelerinden ve aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

    Karbel Karaköprü Belediyespor gelecek hafta kendi sahasında 'u ağırlayacak.

    1. 1.10.2018 11:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaköprü Belediyespor’dan farklı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN