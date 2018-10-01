Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, Turgutluspor maçında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio:“Haklı bir galibiyet aldık”

    Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio:“Haklı bir galibiyet aldık”

    Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, Turgutluspor maçında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

    Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, Turgutluspor maçında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

    Çorum Belediyespor'un başında ilk çıktığı maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Mehmet Aurelio, "Öncelikle takımın başında sahaya çıktığımız zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Turgutluspor'un güçlü bir takım olduğunu ve maçın zor geçeceğini biliyorduk. Zaten öyle de oldu. Ben bumaçta sahada özveriyle mücadele eden tüm futbolcularımı kutluyorum. Bununla birlikte 90 dakika boyunca bizi destekleyen taraftarlarımız da teşekkür ediyorum. Bizim adımıza herşey çok güzel oldu. Ancak lig daha çok uzun bir maraton. Biz sadece 1 maç kazandık. Bundan sonra da yolumuza kayıpsız devam etmek adına çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz" dedi.

    Turgutluspor maçının artık geride kaldığını dile getiren Aurelio, "Şimdi hafta sonu 'da oynayacağımız Halide Edip Adıvar maçını düşünmek zorundayız. İnşallah bu maçtan da istediğimiz skorla ayrılıp yolumuza devam etmek arzusundayız. Hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla da bu doğrultuda hareket edeceğiz" diye konuştu.

    1. 1.10.2018 12:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio:“Haklı bir galibiyet aldık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN