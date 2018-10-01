Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio:“Haklı bir galibiyet aldık”
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, Turgutluspor maçında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, Turgutluspor maçında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Çorum Belediyespor'un başında ilk çıktığı maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Mehmet Aurelio, "Öncelikle takımın başında sahaya çıktığımız zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Turgutluspor'un güçlü bir takım olduğunu ve maçın zor geçeceğini biliyorduk. Zaten öyle de oldu. Ben bumaçta sahada özveriyle mücadele eden tüm futbolcularımı kutluyorum. Bununla birlikte 90 dakika boyunca bizi destekleyen taraftarlarımız da teşekkür ediyorum. Bizim adımıza herşey çok güzel oldu. Ancak lig daha çok uzun bir maraton. Biz sadece 1 maç kazandık. Bundan sonra da yolumuza kayıpsız devam etmek adına çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz" dedi.
Turgutluspor maçının artık geride kaldığını dile getiren Aurelio, "Şimdi hafta sonu İstanbul'da oynayacağımız Halide Edip Adıvar maçını düşünmek zorundayız. İnşallah bu maçtan da istediğimiz skorla ayrılıp yolumuza devam etmek arzusundayız. Hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla da bu doğrultuda hareket edeceğiz" diye konuştu.
- 1.10.2018 12:25
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio:“Haklı bir galibiyet aldık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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