Mehmet Aurelio galibiyetle başladı
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Aurelio'dan 3 puanlı başlangıç

    Aurelio'dan 3 puanlı başlangıç

    3. Lig 3. Grup ekiplerinden 'da, teknik direktörlük görevine getirilen , takımının başında çıktığı ilk maçta 3 puan sevinci yaşadı.

    Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda ile Turgutluspor arasında oynanan karşılaşmada Aurelio, kendisine tezahürat yapan taraftarları selamladı. Belediyespor taraftarları, Aurelio'ya çiçek verdi.

    Maç öncesi konuk ekibin yedek kulübesine giden Aurelio, burada ve futbolcularla tokalaşarak başarı diledi.

    Aurelio'yu ilk maçında ailesi de yalnız bırakmadı. Eşi Alice Aurelio ile kızları Mahayla, Aylin ve Ayla da maçı protokol tribününden izledi.

    Aurelio yönetimindeki Çorum Belediyespor, karşılaşmayı Yakup Alkan'ın attığı 2 golle 2-1 kazandı. Konuk takım Turgutluspor'un tek golünü Fatih Çakır kaydetti.

    Maçın ardından taraftarlar, teknik direktör ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

    1. 30.9.2018 19:36
    2. Güncelleme: 30.9.2018 19:38
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