Aurelio'dan 3 puanlı başlangıç
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorum Belediyespor'da, teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Aurelio, takımının başında çıktığı ilk maçta 3 puan sevinci yaşadı.
Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda Çorum Belediyespor ile Turgutluspor arasında oynanan karşılaşmada Aurelio, kendisine tezahürat yapan taraftarları selamladı. Çorum Belediyespor taraftarları, Aurelio'ya çiçek verdi.
Maç öncesi konuk ekibin yedek kulübesine giden Aurelio, burada teknik direktör ve futbolcularla tokalaşarak başarı diledi.
Aurelio'yu ilk maçında ailesi de yalnız bırakmadı. Eşi Alice Aurelio ile kızları Mahayla, Aylin ve Ayla da maçı protokol tribününden izledi.
Aurelio yönetimindeki Çorum Belediyespor, karşılaşmayı Yakup Alkan'ın attığı 2 golle 2-1 kazandı. Konuk takım Turgutluspor'un tek golünü Fatih Çakır kaydetti.
Maçın ardından taraftarlar, teknik direktör Mehmet Aurelio ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
- 30.9.2018 19:36
- Güncelleme: 30.9.2018 19:38
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 4
Yorum
Rengibozuksavar Senin kafan basıyor mu 10 000 kişinin ayakkabıları ile o çimlerde dolaşabileceğine. Yemeyin oğlum bunları
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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe | CANLI
Toplam 1
Yorum
Fb Vay arkadas ya ne var bu atifta
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 4
Yorum
Eaglewatch81 sanki sen şahanesin
Aurelio'dan 3 puanlı başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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