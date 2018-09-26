Nazilli Belediyespor moral buldu
Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tokatspor'u 5-0 yenerek moral buldu.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Tire 1922 ile golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tokatspor'u 5-0 yenerek moral buldu.
Teknik Direktör Ahmet Yavuz, Tokatspor'un iyi bir ekip olduğunu belirterek, "Futbolcularımı kutluyorum. Bir üst ligde mücadele eden rakiplerine karşı çok iyi futbol ortaya koydular. Her iki yarıda da sahada basmadık yer bırakmadık. Birbirinden güzel gollerle turu aldık. Bu galibiyet takımımızın özgüvenini oldukça yükseltti. Şimdi amacımız ligde karşılaşacağımız Nevşehir Belediyespor'u yenmek. Kendi evimizde taraftarımızın desteği ile 3 puanı hanemize yazdıracağız" diye konuştu.
- 26.9.2018 13:57
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Nazilli Belediyespor moral buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.