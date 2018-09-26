Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tokatspor'u 5-0 yenerek moral buldu.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    moral buldu

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a> moral buldu

    , 3'üncü Tur'unda 2'nci Lig temsilcisi Tokatspor'u 5-0 yenerek moral buldu.

    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Tire 1922 ile golsüz berabere kalan , 3'üncü Tur'unda 2'nci Lig temsilcisi Tokatspor'u 5-0 yenerek moral buldu.

    Teknik Direktör Ahmet Yavuz, Tokatspor'un iyi bir ekip olduğunu belirterek, "Futbolcularımı kutluyorum. Bir üst ligde mücadele eden rakiplerine karşı çok iyi futbol ortaya koydular. Her iki yarıda da sahada basmadık yer bırakmadık. Birbirinden güzel gollerle turu aldık. Bu galibiyet takımımızın özgüvenini oldukça yükseltti. Şimdi amacımız ligde karşılaşacağımız Belediyespor'u yenmek. Kendi evimizde taraftarımızın desteği ile 3 puanı hanemize yazdıracağız" diye konuştu.

    1. 26.9.2018 13:57
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