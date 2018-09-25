Karşıyaka'da taraftar 1 Kasım'da yürüyecek
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Karşıyaka'da taraftar isyan ediyor

    Karşıyaka'da taraftar isyan ediyor

    Karşıyaka'da taraftar 1 'da yürüyecek

    'de 20 yıldır stat sorunu yaşayan Karşıyaka'da taraftarlar kulübün kuruluş yıldönümü olan 1 tarihinde yapacağı yürüyüşe hazırlanıyor.
    Tarihi borç yüküyle amatör kümeye düşmeye tek başına direnip, altyapı patentli sporcularıyla kurumlardan destek almadan ayakta kalmaya çalışan kulüpte taraftarların seslerini duyurup destek sağlamak için sosyal paylaşım sitelerinde, kampanya başlatmalarının ardından stat için en az 10 bin katılımlı yürüyüş planlanıyor.

    Karşıyaka Taraftarlar Derneği, kulübün 106'ncı kuruluş yıl dönümü olan 1 Kasım'da Karşıyaka Çarşı'da başlayıp yeni stat inşaatı için yıkıldıktan sonra 3 senedir kaderine terk edilen İlçe Stadı'nda son bulacak dev bir yürüyüş organize edecek. Yönetim ve tüm camianın da katılacağı yürüyüşte kulübün statla ilgili mağduriyeti dile getirilip çözüm istenecek. İlçe Stadı, Yalı Tesisleri ve kulüp binası, ihale ikinci kez iptal olduğundan bir türlü yapılamayan yeni stat inşaatı için yıkıldığından bu alandaki gelirinden de olan yeşil-kırmızılılarda başkan Turgay Büyükkarcı, stat projesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'ndan randevu istiyor.

    1. 25.9.2018 13:35
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