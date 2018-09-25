Karşıyaka'da taraftar isyan ediyor
Karşıyaka'da taraftar 1 Kasım'da yürüyecek
İzmir'de 20 yıldır stat sorunu yaşayan Karşıyaka'da taraftarlar kulübün kuruluş yıldönümü olan 1 Kasım tarihinde yapacağı yürüyüşe hazırlanıyor.
Tarihi borç yüküyle amatör kümeye düşmeye tek başına direnip, altyapı patentli sporcularıyla kurumlardan destek almadan ayakta kalmaya çalışan kulüpte taraftarların seslerini duyurup destek sağlamak için sosyal paylaşım sitelerinde, kampanya başlatmalarının ardından stat için en az 10 bin katılımlı yürüyüş planlanıyor.
Karşıyaka Taraftarlar Derneği, kulübün 106'ncı kuruluş yıl dönümü olan 1 Kasım'da Karşıyaka Çarşı'da başlayıp yeni stat inşaatı için yıkıldıktan sonra 3 senedir kaderine terk edilen İlçe Stadı'nda son bulacak dev bir yürüyüş organize edecek. Yönetim ve tüm camianın da katılacağı yürüyüşte kulübün statla ilgili mağduriyeti dile getirilip çözüm istenecek. İlçe Stadı, Yalı Tesisleri ve kulüp binası, ihale ikinci kez iptal olduğundan bir türlü yapılamayan yeni stat inşaatı için yıkıldığından bu alandaki gelirinden de olan yeşil-kırmızılılarda başkan Turgay Büyükkarcı, stat projesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan randevu istiyor.
- 25.9.2018 13:35
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Karşıyaka'da taraftar isyan ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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