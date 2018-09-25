TFF 3. Lig 3. Grup'da mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yeni Başkan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu oldu.

Fatsa Belediyespor'da başarılı sonuçlara imza atacaklarını belirten Başkan İbrahim Eroğlu, "Öncelikle ben ve yönetim kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Sancılı bir dönem geçiriyor takımımız ve bu dönemde ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamlarımızdan oluşan bir yeni yönetimi oluşturduk. Fatsa için herkes elini taşın altına koydu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 150 bin nüfuslu Fatsa'yı temsil edecek önemli isimler yönetimimizde yer aldı. Bundan önceki başarılı yönetimimize de 18 yıl aradan sonra takımı 3. Lig'e çıkarttığı için minnettarız. Fatsa Belediyespor camiamız rahat olsun. Takımımız hak ettiği yerde en kısa zamanda olacaktır" diye konuştu.