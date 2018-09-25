Fatsa Belediyespor’un yeni Başkanı İbrahim Eroğlu
TFF 3. Lig 3. Grup’da mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da yeni Başkan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup'da mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yeni Başkan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu oldu.
Fatsa Belediyespor'da başarılı sonuçlara imza atacaklarını belirten Başkan İbrahim Eroğlu, "Öncelikle ben ve yönetim kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Sancılı bir dönem geçiriyor takımımız ve bu dönemde ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamlarımızdan oluşan bir yeni yönetimi oluşturduk. Fatsa için herkes elini taşın altına koydu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 150 bin nüfuslu Fatsa'yı temsil edecek önemli isimler yönetimimizde yer aldı. Bundan önceki başarılı yönetimimize de 18 yıl aradan sonra takımı 3. Lig'e çıkarttığı için minnettarız. Fatsa Belediyespor camiamız rahat olsun. Takımımız hak ettiği yerde en kısa zamanda olacaktır" diye konuştu.
- 25.9.2018 17:25
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
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erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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