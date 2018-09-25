Çorum Belediyespor'un teknik patronu Mehmet Aurelio oldu
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’da Mehmet Auerlio dönemi

    Çorum Belediyespor’da Mehmet Auerlio dönemi

    'un teknik patronu oldu

    , Fahrettin Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem , , ve formaları giyen 'yu getirdi.

    Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı. 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.

    1. 25.9.2018 10:30
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