Çorum Belediyespor’da Mehmet Auerlio dönemi
Çorum Belediyespor'un teknik patronu Mehmet Aurelio oldu
Çorum Belediyespor, Fahrettin Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Milli Takım, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio'yu getirdi.
Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı. TFF 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.
- 25.9.2018 10:30
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Çorum Belediyespor’da Mehmet Auerlio dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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