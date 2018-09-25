Bucaspor'da yönetim kötü gidişi durdurmak için harekete geçti
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'da yönetim devrede

    Bucaspor'da yönetim devrede

    'da yönetim kötü gidişi durdurmak için harekete geçti

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geride kalan 4 haftada sadece 2 puan toplayıp düşme hattından çıkamayan 'da yönetim kötü gidişi durdurmak için harekete geçti.

    Başkan Cihan Aktaş ve yöneticilerin teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile bir araya geldiği ve deneyimli teknik adamdan geniş çapta bir rapor istediği vurgulandı. Takım içindeki sıkıntıları ve ihtiyaçları öğrenmek isteyen Aktaş'ın genç futbolcuların motivasyonunu sağlamak için psikolog desteği de sağlayacağı bildirildi. Teknik ekip ve futbolculara güvenini yineleyen Aktaş'ın, "Biz her zaman yanınızdayız. Sadece futbola odaklanın. Mutlaka başarılı sonuçlar alacağız. Sıkıntı varsa çözeriz, yeter ki en iyi şekilde sahaya konsantre olun" dediği ifade edildi.

    1. 25.9.2018 11:41
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