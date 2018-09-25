Bucaspor'da yönetim devrede
Bucaspor'da yönetim kötü gidişi durdurmak için harekete geçti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geride kalan 4 haftada sadece 2 puan toplayıp düşme hattından çıkamayan Bucaspor'da yönetim kötü gidişi durdurmak için harekete geçti.
Başkan Cihan Aktaş ve yöneticilerin teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile bir araya geldiği ve deneyimli teknik adamdan geniş çapta bir rapor istediği vurgulandı. Takım içindeki sıkıntıları ve ihtiyaçları öğrenmek isteyen Aktaş'ın genç futbolcuların motivasyonunu sağlamak için psikolog desteği de sağlayacağı bildirildi. Teknik ekip ve futbolculara güvenini yineleyen Aktaş'ın, "Biz her zaman yanınızdayız. Sadece futbola odaklanın. Mutlaka başarılı sonuçlar alacağız. Sıkıntı varsa çözeriz, yeter ki en iyi şekilde sahaya konsantre olun" dediği ifade edildi.
- 25.9.2018 11:41
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Bucaspor'da yönetim devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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