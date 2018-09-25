Akhisarspor'da 2 yıl aranın ardından teknik direktörlük görevine dönen Cihat Arslan, "Hiç ayrılmamış gibiyim"
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Akhisarspor Teknik Direktörü Arslan: "Hiç ayrılmamış gibiyim"

    Akhisarspor Teknik Direktörü Arslan: "Hiç ayrılmamış gibiyim"

    Akhisarspor'da 2 yıl aranın ardından teknik direktörlük görevine dönen , "Hiç ayrılmamış gibiyim" dedi

    Spor Toto 'de ilk 5 maçta galibiyetsiz dibe demir attıktan sonra son şampiyon 'ı 3-0 yenerek nefes alan Akhisarspor'da 2 yıl aranın ardından teknik direktörlük görevine dönen , "Hiç ayrılmamış gibiyim" dedi.

    Akhisarspor'u çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de 46 puanla 8'inci yapan, 'nı kazanan kadroyu kuran isim olan Arslan, dün 'dan ayrılıp Ege temsilcisine 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza atarken büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Daha önce futbolcu olarak da Akhisar formasını giyen teknik adam, halen kendi döneminden 11 ismin takımda olduğunu hatırlatıp, "Kaldığımız yerden başlayacağız" diye konuştu.

    Akhisarspor'un ligde bulunduğu yeri hak etmediğini belirten Arslan, "Bu yüzden Galatasaray galibiyeti çok anlamlıydı. Özgüven olarak da olumlu yansıdı. Takımın eksiklere rağmen gerçek potansiyelini göstermesi açısından bu maç çok önemliydi. Cem Kavçak hocamızı ve futbolcuları tekrar tebrik ediyorum. Cem hocamızla daha önce görev yaptığım zamanda olduğu gibi yine birlikte çalışacağız. Bu maçın özgüveni, gelecek adına daha güzel şeylerin habercisi. Bu sezon kesinlikle daha yetenekli, alternatifli, güçlü bir kadro kuruldu. Benim zamanımda biraz daha sert bir takım vardı. Akhisar'ın yeri kesinlikle alt sıralar değil. Buradan uzaklaşacağız" dedi. ?Akhisarspor'da Avrupa hedefini ilk koyan teknik adam olduğunu söyleyen Cihat Arslan, 'nde de başarı istediklerini belirtti.

    SELEZNYOV VE LOPES DÖNÜYOR

    Akhisarspor'da ligde 4 maçtır takımdan uzak kalan sağ bek ve golcü bu hafta deplasmanıyla dönecek. Ligin 2'nci haftasında oynanan maçında sakatlanan Portekizli sağ bek Lopes, , , Ankaragücü ve Galatasaray sınavlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 'la oynanan ilk karşılaşmada da forma giyemedi. Lopes, bu hafta takımla antrenmanlara çıkacak. Rizespor mücadelesinde direkt kırmızı kart gören takımın Ukraynalı yıldızı Seleznyov'un da cezası bitti. Akhisarspor'un hücum hattında en önemli ismi olan Seleznyov'un Alanya'da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

    1. 25.9.2018 13:42
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