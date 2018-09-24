TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktör Bülent Akan ve Sportif Direktör İsmet Yılmaz görevini bıraktı.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Diyarbekirspor’da iki istifa birden

    Diyarbekirspor’da iki istifa birden

    3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da ve Sportif Direktör görevini bıraktı.

    Diyarbekirspor'da Anagol 24 Erzincanspor maçı yenilgisinin ardından yaşanan sıkıntılar su yüzüne çıktı.

    Diyarbekirspor'da ve Sportif Direktör görevlerinden ayrıldı. 2012-2013 sezonunda BAL'da şampiyon olarak 3.Lig'e yükselen ve 6 sezondur bu ligde mücadele eden Diyarbekirspor'a teknik direktör değişiklikleri devam ediyor. Her sezonu ortalama 3-4 teknik direktör değişikliği ile geçiren kulüpte, bu iş bu sezon da erken başladı. 4 haftası geride kalan ligde 4 maçta iki galibiyet ve iki yenilgi alarak 6 puan toplayan Diyarbekirspor'da Onursal Başkan Feyzi İlhanlı, saha sonuçlarından ve uygulamalarından memnun kalmadığı teknik direktör Bülent Akan ile yollarını ayırdı. Akan ile beraber Genel Menajer İsmet Yılmaz da ayrıldı. Yılmaz'ın kendi inisiyatifi ile bu kararı aldığı bildirildi.
    Bülent Akan'ın birlikte son beş yılda Diyarbekirspor'dan görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 12'ye çıktı.

    1. 24.9.2018 14:20
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