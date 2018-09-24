Diyarbekirspor’da iki istifa birden
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktör Bülent Akan ve Sportif Direktör İsmet Yılmaz görevini bıraktı.
Diyarbekirspor'da Anagol 24 Erzincanspor maçı yenilgisinin ardından yaşanan sıkıntılar su yüzüne çıktı.
Diyarbekirspor'da teknik direktör Bülent Akan ve Sportif Direktör İsmet Yılmaz görevlerinden ayrıldı. 2012-2013 sezonunda BAL'da şampiyon olarak 3.Lig'e yükselen ve 6 sezondur bu ligde mücadele eden Diyarbekirspor'a teknik direktör değişiklikleri devam ediyor. Her sezonu ortalama 3-4 teknik direktör değişikliği ile geçiren kulüpte, bu iş bu sezon da erken başladı. 4 haftası geride kalan ligde 4 maçta iki galibiyet ve iki yenilgi alarak 6 puan toplayan Diyarbekirspor'da Onursal Başkan Feyzi İlhanlı, saha sonuçlarından ve uygulamalarından memnun kalmadığı teknik direktör Bülent Akan ile yollarını ayırdı. Akan ile beraber Genel Menajer İsmet Yılmaz da ayrıldı. Yılmaz'ın kendi inisiyatifi ile bu kararı aldığı bildirildi.
Bülent Akan'ın birlikte son beş yılda Diyarbekirspor'dan görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 12'ye çıktı.
- 24.9.2018 14:20
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Diyarbekirspor’da iki istifa birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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