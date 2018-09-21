Muğlaspor'da hedef ilk 10’da yerini garantilemek
3. Lig 3. Grupta mücadele eden Muğlaspor futbolcuları, teknik ekip ve yöneticileri, evinde oynayacakları Cizre maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Muğlaspor Teknik Direktörü Ramazan Silin, “Ligde 3 haftada 6 puan kazandık. Yarın oynayacağımız Cizre maçı bizim için çok önemli.
Biliyorsunuz futbolda en önemli faktör başarı. Takım olarak maçlara iyi hazırlanıyoruz. İlk hedefimiz ligde ilk 10 takımın arasında yerimizi garantilemek. Onun ardından üst sıralara oynamaya çalışmak istiyoruz." dedi.
Silin açıklamasının devamında ise, Muğla'da son galibiyetten sonra takıma karşı ilginin arttığını dile getirerek, tüm Muğlalıları Cizre maçına davet etti.
Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Muğla'da yetkili tüm kurumlardan iyi bir destek aldıklarını açıkladı. Kapiz açıklamasında, "Son projemizle mahallelerdeki tüm okullara basketbol, futbol ve voleybol topu dağıttık. Biz her evde en az 1 Muğlasporlu olmasını istiyoruz. Ayrıca ligde işler iyi gidiyor. Maddi sıkıntılarımızı da çözmek için yönetimim ile birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanımızla Ortaköy'deki yerin tahsisi için görüştük. Bakanımız kendisine sunduğumuz fikirleri beğendi ve projeyi hazırlamamız gerektiğini söyledi. Biz de çalışmalara başladık. Milletvekillerimizle de konu ile ilgili iletişim halindeyiz" diye konuştu.
- 21.9.2018 13:51
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Muğlaspor'da hedef ilk 10’da yerini garantilemek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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