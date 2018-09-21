Biliyorsunuz futbolda en önemli faktör başarı. Takım olarak maçlara iyi hazırlanıyoruz. İlk hedefimiz ligde ilk 10 takımın arasında yerimizi garantilemek. Onun ardından üst sıralara oynamaya çalışmak istiyoruz." dedi.



Silin açıklamasının devamında ise, Muğla'da son galibiyetten sonra takıma karşı ilginin arttığını dile getirerek, tüm Muğlalıları Cizre maçına davet etti.

Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Muğla'da yetkili tüm kurumlardan iyi bir destek aldıklarını açıkladı. Kapiz açıklamasında, "Son projemizle mahallelerdeki tüm okullara basketbol, futbol ve voleybol topu dağıttık. Biz her evde en az 1 Muğlasporlu olmasını istiyoruz. Ayrıca ligde işler iyi gidiyor. Maddi sıkıntılarımızı da çözmek için yönetimim ile birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanımızla Ortaköy'deki yerin tahsisi için görüştük. Bakanımız kendisine sunduğumuz fikirleri beğendi ve projeyi hazırlamamız gerektiğini söyledi. Biz de çalışmalara başladık. Milletvekillerimizle de konu ile ilgili iletişim halindeyiz" diye konuştu.