Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor ile cumartesi günü saat 15.00'te deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Fatsa Belediyespor maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Fatsa Belediyespor yeni bir takım. 3'üncü Lig'e yeni çıktılar. Fatsa Belediyespor bireysel olarak iyi futbolculara sahip. Fatsa Belediyespor'da şuana kadar ligde oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Stresli bir maç olacak. Bizi zor bir maç bekliyor. Biz bir yerlere varacaksak bu zorlukların altından kalkmalıyız.

Futbolcularımızla da bunu hep konuşuyoruz. Oyuncularımız da bunun farkında. Fatsa Belediyespor maçından güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. Onların da bizim de puana ihtiyacı var. İki takımı da kolay bir maç beklemiyor. Maça daha iyi motive olanın maçı daha çok isteyen takımın bir adım önde olacağına inanıyorum. 3 puan aldığımızda her şey daha güzel olacak. Deplasmandan gelen bir galibiyet bizi güzel bir havaya sokacak. Moral ve motivasyonumuz yerine gelecek" ifadelerini kullandı.