Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren kırmızı lacivertli kulüp daha önce prensip anlaşmasına vardığı Trabzonspor alt yapısında yetişen Mertcan Çam'ı kadrosuna kattı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Karaman "Mertcan Trabzonspor'umuzun yetiştiği genç yeteneklerden bir tanesi. Şanlıurfa ve Bandırma'da gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan değerli bir kardeşimiz. Kendisinin bizim kulübümüze de çok katkı yapacağını biliyorum.

Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.



Kendisini Hekimoğlu FK'ya bağlayan imzanın ardından açıklamlarda bulunan Mertcan Çam Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre şehir dışında futbol oynadığını belirterek "Hem Trabzon'a döndüğüm için hemde Trabzon'un en iyi kulüplerinden birine transfer olduğum için çok mutluyum. Yönetimi, teknik heyeti ve futbolcu kadrosu bakımından çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım. Böyle bir oluşumun olduğu yerde kamuoyunun beklentisinde farklı olur. Bunun farkındayım. Ben Hekimoğlu Trabzon FK'da şampiyonluk yaşamak için geldim. İnşallah sezon sonunda kupayı kaldıran taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.



Mertcan Çam'ın kariyeri



2008 yılında futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan genç oyuncu aralıksız olarak 9 yıl boyunca bordo mavili formayı giydi. 2014 yılında Trabzonspor'da profesyonel olan Mertcan sonrasında Şanlıurfaspor'a kiralık olarak verildi. 2 buçuk sezon Güneydoğu temsilcisinde forma giyen yetenekli futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Bandırmaspor'a transfer oldu. Mertcan'ın TFF 1. Ligde 38, TFF 2. Ligde 31, Türkiye Kupası müsabakalarında da 11 maçı bulunuyor.

