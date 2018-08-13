Tita, Nevşehir Belediyespor formasıyla ilk golünü attı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Tita, formasıyla ilk golünü attı

    Tita, Nevşehir Belediyespor formasıyla ilk golünü attı

    ’da 2.etap kamp çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında karşılaşmış olduğu ’u 2-0 mağlup etti.

    2018-2019 futbol sezonunda 3.Lig 1. Grupta mücadele edecek olan 'da sürdürdüğü 2.etap kamp çalışmaları kapsamında 3.Lig 3.grupta mücadele edecek olan ile hazırlık maçında karşılaştı. Nevşehir Belediyespor maça Onur, Ömer, Serdar, Naci, Bilal, Can, Doğancan, Mete, Emin, Tita ve Tunç 11'i ile çıkarken Nevşehir Belediyespor 60.dakikada Tita ve 80.dakikada Doğancan'ın kaydettiği gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.


    Uzun yıllar süper lig, PTT 1.Ligde forma giyen 37 yaşındaki asıllı Türk futbolcu Tita'da Nevşehir Belediyespor formasıyla çıkmış olduğu ilk maçta gol atma başarını gösterdi.

    1. 13.8.2018 11:20
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