Tita, Nevşehir Belediyespor formasıyla ilk golünü attı
Erzurum’da 2.etap kamp çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, hazırlık maçında karşılaşmış olduğu 24 Erzincanspor’u 2-0 mağlup etti.
2018-2019 futbol sezonunda TFF 3.Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor Erzurum'da sürdürdüğü 2.etap kamp çalışmaları kapsamında 3.Lig 3.grupta mücadele edecek olan 24 Erzincanspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Nevşehir Belediyespor maça Onur, Ömer, Serdar, Naci, Bilal, Can, Doğancan, Mete, Emin, Tita ve Tunç 11'i ile çıkarken Nevşehir Belediyespor 60.dakikada Tita ve 80.dakikada Doğancan'ın kaydettiği gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Uzun yıllar süper lig, PTT 1.Ligde forma giyen 37 yaşındaki Brezilya asıllı Türk futbolcu Tita'da Nevşehir Belediyespor formasıyla çıkmış olduğu ilk maçta gol atma başarını gösterdi.
- 13.8.2018 11:20
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İzmir’de olay VAR!
Toplam 3
Yorum
raskol VAR' a bu kadar başvuracaksan, bir takımın lehine bir takımın alehine sürekli VAR! a gidersen ben bu işte artniyet ararım.
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 10
Yorum
fblibasten ne denirse densin takımdaki en üretken topçu valbuena onun dışında asist yapıp fark yaratacak topçu yok.valbuena çok yanlış kullanılıyor.
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 10
Yorum
fb damga mı vurdu joseph bir gol attı o kadar.orta saha üretkenlikte çok zayıf. artık bu tip topçulara yer yok.acilen guliano ve joseph satılsı
Tita, Nevşehir Belediyespor formasıyla ilk golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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