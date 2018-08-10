Bayburt İl Özel İdare için Erzurum'a hareket etti
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor takımı Teknik Ekip ve Sporcuları, 9-20 Ağustos tarihleri arası 11 gün sürecek Yüksek İrtifa kampı için yola çıktı.
TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Spor; kendi tesislerinde 28 Temmuzdan beri devam eden 1 Etap kampını bitirerek, 9 -20 Ağustos tarihleri arası 11 gün sürecek Yüksek İrtifa kampı için hareket etti.
Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , " Takımımızın 1 Etap kampını kendi tesislerimizde bitirerek takımımızı Yüksek İrtifa Kampında daha iyi hazırlamak, hazırlık maçları ile takımımızın eksik olan mevkilerini görmek ve teknik ekibimizin raporları doğrultusunda ihtiyacı olan mevkilere transfer çalışmalarını da devam ettirmek adına 2.Etap kamp çalışmamız için Erzurum'a gidiyoruz. 11 Gün sürecek 2 Etap kampımızla lige hazır bir takım haline gelerek taraftarlarımızın beklediği Bayburt Spor hüviyetinde maçlarımıza başlayacağız."
- 10.8.2018 10:53
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
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