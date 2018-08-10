Bayburt İl Özel İdare için Erzurum'a hareket etti
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    İdare için 'a hareket etti

    Bayburt İl Özel İdare için Erzurum'a hareket etti

    , 3 Ligde mücadele eden İdare Gençlik ve Spor takımı ve Sporcuları, 9-20 Ağustos tarihleri arası 11 gün sürecek kampı için yola çıktı.

    3 Lig de mücadele eden İdare Spor; kendi tesislerinde 28 Temmuzdan beri devam eden 1 Etap kampını bitirerek, 9 -20 Ağustos tarihleri arası 11 gün sürecek kampı için hareket etti.


    Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , " Takımımızın 1 Etap kampını kendi tesislerimizde bitirerek takımımızı Yüksek İrtifa Kampında daha iyi hazırlamak, hazırlık maçları ile takımımızın eksik olan mevkilerini görmek ve teknik ekibimizin raporları doğrultusunda ihtiyacı olan mevkilere transfer çalışmalarını da devam ettirmek adına 2.Etap kamp çalışmamız için 'a gidiyoruz. 11 Gün sürecek 2 Etap kampımızla lige hazır bir takım haline gelerek taraftarlarımızın beklediği Bayburt Spor hüviyetinde maçlarımıza başlayacağız."

    1. 10.8.2018 10:53
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