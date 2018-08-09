Hekimoğlu Trabzon FK Trabzonspor'un genç oyuncularını kadrosuna kattı
Hekimoğlu Trabzon FK, Trabzonspor'un genç yıldızlarını kadrosuna kattı. Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hekimoğlu Trabzon FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Hekimoğlu Trabzon FK, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Savaş Çakır, Furkan Ödemiş ve kaleci Furkan Taş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kiralık olarak Trabzon temsilcisine katılan oyuncular, Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Trabzonspor altyapısında çalıştığımız Sadi Tekelioğlu ile yeniden bir arada olduğumuz için mutluyuz.
Kendisi bugünlere gelmemizde bizlere çok katkı yapmıştır. Bugün de aynı çatı altında yeni başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışacağız" dediler.Futbolcular ayrıca transferlerinin gerçekleşmesinde kendilerine yardımcı olan Trabzonspor yönetim kuruluna teşekkür ettiler.
- 9.8.2018 14:24
- Güncelleme: 9.8.2018 14:49
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
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