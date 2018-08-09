Hekimoğlu Trabzon FK, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Savaş Çakır, Furkan Ödemiş ve kaleci Furkan Taş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kiralık olarak Trabzon temsilcisine katılan oyuncular, Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Trabzonspor altyapısında çalıştığımız Sadi Tekelioğlu ile yeniden bir arada olduğumuz için mutluyuz.

Kendisi bugünlere gelmemizde bizlere çok katkı yapmıştır. Bugün de aynı çatı altında yeni başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışacağız" dediler.Futbolcular ayrıca transferlerinin gerçekleşmesinde kendilerine yardımcı olan Trabzonspor yönetim kuruluna teşekkür ettiler.