Nazilli Belediyespor umutlu
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    umutlu

    Nazilli Belediyespor umutlu

    3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcilerinden , Tesisleri'nde Karşıyaka ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanırken, teknik direktör takımın performansının umut verici olduğunu söyledi.

    Yasin ve İlyas'ın golleriyle sonuca giden Nazilli'de Yavuz, "Tüm oyuncularıma şans vermeye çalıştım. 20 günlük yoğun çalışma programının ardından oynadığımız ilk karşılaşmayı kazanmak güzel oldu. Sezon başlayana kadar eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

    1. 3.8.2018 12:07
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