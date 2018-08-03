Elaziz Belediyespor ön liberosunu buldu
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ön liberosunu buldu

    <a href="/index/elaziz-belediyespor?id=746c2060-a440-4309-936b-95abd6d8570f" class="" rel="tag">Elaziz Belediyespor</a> ön liberosunu buldu

    , son olarak ’da forma giyen ön libero ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan , dış transfere devam ediyor. Kırmızı - Lacivertli kulüp son olarak 'dan ön libero ile 2 yıllık anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu için Kulüp tesislerinde Kulüp Müdürü Metehan Kaçar'ın katılımı ile imza töreni düzenlendi.
    Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel takımımız, 'dan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon ekibinde 21 lig, 2 maçında forma giyerek 1 gol kaydetmiştir. Halil İbrahim'e hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"denildi.
    Profesyonel yaşantısına 'da başlayan Halil İbrahim, Van Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Ergene Velimeşespor formaları giydi.
    1. 3.8.2018 11:47
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