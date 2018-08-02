Yeni Malatyaspor Furkan Yiğit’i Elaziz Belediyespor’a kiraladı
Yeni Malatyaspor altyapısında yetiştikten sonra profesyonel sözleşme imzalanan genç golcü Furkan Yiğit, 3. Lig takımı Elaziz Belediyespor’a 1 yıllığına kiralandı.
İmza töreninde konuşan Furkan Yiğit, Elaziz Belediyespor'da kendi kanıtlamak istediğini söyledi. Komşu kentin takımında yabancılık çekmeyeceğini belirten Furkan, "Attığım imza umarım her iki taraf için de hayırlı olur. Transferim konusunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elaziz Belediyespor'da kendimi ispatlamak istiyorum. Komşu kentin takımında yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. İnşallah bu sezon burada şampiyon olma sevincini yaşarız" diye konuştu.
- 2.8.2018 14:40
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Jakup A Borg: "Burada işimiz çok zor"
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Elazığ çarşı Daha önce bu kadar büyük bir kuluple karşılaşmamıştık Not: 2007 yılında fb ile on eleme oynamışlardı ????
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Vida, Leicester’a
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Misafir 50 takıma gönderdiniz. 51 nciyi bekliyoruz!
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Eric Ayuk işi yattı!
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Madlyturk trabzonspor bu güne kadar hep üste para alarak oyuncu aldığı için 240 bin dolar transfer ücretini ödemek istemedi.Bu
Yeni Malatyaspor Furkan Yiğit’i Elaziz Belediyespor’a kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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