Yeni Malatyaspor Furkan Yiğit’i Elaziz Belediyespor’a kiraladı
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’i ’a kiraladı

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> <a href="/index/furkan-yigit?id=b21b5d7b-7d8a-4a1d-9c09-ec4d90b4f57b" class="" rel="tag">Furkan Yiğit</a>’i <a href="/index/elaziz-belediyespor?id=f1f128ce-30e1-4fa1-a389-4fa033674e6a" class="" rel="tag">Elaziz Belediyespor</a>’a kiraladı

    altyapısında yetiştikten sonra profesyonel sözleşme imzalanan genç golcü , 3. Lig takımı ’a 1 yıllığına kiralandı.

    Kulübü, altyapıda yetişen genç oyuncularını tecrübe kazanmaları için kiralama yöntemiyle başka kulüplere gönderiyor. Sarı-kırmızılılar, Burak Kavlak ve Ferhat Canlı'dan sonra 'i de 3. Lig ekibi 'a kiralık olarak gönderdi. düzenlenen törenle ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
    İmza töreninde konuşan Furkan Yiğit, 'da kendi kanıtlamak istediğini söyledi. Komşu kentin takımında yabancılık çekmeyeceğini belirten Furkan, "Attığım imza umarım her iki taraf için de hayırlı olur. konusunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elaziz Belediyespor'da kendimi ispatlamak istiyorum. Komşu kentin takımında yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. İnşallah bu sezon burada şampiyon olma sevincini yaşarız" diye konuştu.
    1. 2.8.2018 14:40
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