Mersin İdmanyurdu Koray Ünlü ile anlaştı
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ile anlaştı

    Mersin İdmanyurdu Koray Ünlü ile anlaştı

    Mersin'i yıllarca üst liglerde temsil ettikten sonra hızla düşüşe geçen ve bu yıl da Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan , 'yü 1 yıllığına renklerine bağladı.

    Macit Özcan Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde konuşan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu , "'nun başarısı için ter dökeceğim. El birliğiyle takımımızı eski günlerine kavuşturacağız. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz" dedi.
    Kulüp Başkanı Halil Türer de Ünlü'nün takıma önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Ünlü, geçtiğimiz sezon Yenişehirspor formasıyla başarılı bir sezon geçirmişti.



    1. 2.8.2018 13:07
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