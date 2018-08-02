Mersin İdmanyurdu Koray Ünlü ile anlaştı
Mersin'i yıllarca üst liglerde temsil ettikten sonra hızla düşüşe geçen ve bu yıl da Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu, Koray Ünlü'yü 1 yıllığına renklerine bağladı.
Macit Özcan Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde konuşan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Koray Ünlü, "Mersin İdmanyurdu'nun başarısı için ter dökeceğim. El birliğiyle takımımızı eski günlerine kavuşturacağız. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz" dedi.
Kulüp Başkanı Halil Türer de Ünlü'nün takıma önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Ünlü, geçtiğimiz sezon Yenişehirspor formasıyla başarılı bir sezon geçirmişti.
- 2.8.2018 13:07
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Başkan Fikret Orman, transferde ilk hedeflerini açıkladı
Toplam 2
Yorum
BJK'li Bari bunu demese... O Yüzden mi Tolga 2 seondur forma yüzü görmedi diye sormazlar mi adama ? TR'de bütün yöneticiler mal yerine koyuyor bizi
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Şenol Güneş: "İkisinden biri gidecek"
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BJK'li Anlasilan bu sezon Kalede Tolga Forvette'dedertliyiz... Bari adam gibi bir orta saha alsak, çünkü en azindan onu yapmazsak batariz..
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 8
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VOLKAN KASAP BJK LİYİM 2-3 YILDIR KENDİNİ GÖSTERİYORDU GS YE HAYIRLI OLSUN. İYİ OYUNCU ALDI.
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