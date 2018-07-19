Gebzespor yeni sezonu açtı
Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige yükselen Gebzespor yeni sezonun ilk idmanını Gebze Alaettin Kurt stadında gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk idmanlarında Gebzespor’u yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz sezon büyük bir başarı göstererek Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige yükselen Gebzespor, yeni sezonun ilk idmanını Gebze Alaettin Kurt stadında gerçekleştirdi. Bu sezon 3. Ligde mücadele verecek olan Mor Menekşeler yeni yönetimi ve yepyeni kadrosuyla dün görücüye çıktı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk idmanlarında Gebzespor'u yalnız bırakmadı.
Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda gerçekleşen sezon açılışına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebzespor Başkanı Abbas Sır ve yönetimi, mahalle muhtarları katıldı. Gebzespor'un güzel bir sezon geçirmesi için edilen duanın ardından kurban kesildi.
Gebzespor'un futbolcuları ile sohbet den Başkan Köşker, yeni sezonda kendilerine başarılar diledi. Gebzespor'un başarısı için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Başkan Köşker, "İnşallah Gebzespor hak ettiği yerlere gelecek ve önümüzdeki sezonlar içerisinde üst liglerde mücadele edecek" dedi.
- 19.7.2018 12:47
-
Cocu, futbolcuları 4-3-3 sistemine alıştırıyor
Toplam 1
Yorum
KrAlex Kalece Berkenin tecrübesi kesinlikle güven verecektir. Volkanın 2 sezondur yediği hatalı goller yüzünden 2 şampiyonluk kılpayı gitti düşnlsn
-
Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 2
Yorum
KrAlex Dünkü kadro 4-6-0 üzerine kurulu bir sistemdi her takıma karşı işlemez. Özellikle Mehmet ve Josefin olduğu sistem çöker hızlı kanat eklenmli
-
Galatasaray'dan Carlos Bacca harekatı!
Toplam 2
Yorum
Kolombiya Japonya maçında gördüğüm kadarıyla söyleyim. 6 pasın etrafında topu 2 kez kontrol etmeye çalışan forvet, forvet olamaz.
Gebzespor yeni sezonu açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.