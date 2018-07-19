Gebzespor yeni sezonu açtı
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    yeni sezonu açtı

    Gebzespor yeni sezonu açtı

    3. Lige yükselen yeni sezonun ilk idmanını stadında gerçekleştirdi. Başkanı ilk idmanlarında Gebzespor’u yalnız bırakmadı.

    Geçtiğimiz sezon büyük bir başarı göstererek 3. Lige yükselen , yeni sezonun ilk idmanını stadında gerçekleştirdi. Bu sezon 3. Ligde mücadele verecek olan yeni yönetimi ve yepyeni kadrosuyla dün görücüye çıktı. Başkanı ilk idmanlarında Gebzespor'u yalnız bırakmadı.


    Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda gerçekleşen sezon açılışına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebzespor Başkanı Abbas Sır ve yönetimi, mahalle muhtarları katıldı. Gebzespor'un güzel bir sezon geçirmesi için edilen duanın ardından kurban kesildi.
    Gebzespor'un futbolcuları ile sohbet den Başkan Köşker, yeni sezonda kendilerine başarılar diledi. Gebzespor'un başarısı için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Başkan Köşker, "İnşallah Gebzespor hak ettiği yerlere gelecek ve önümüzdeki sezonlar içerisinde üst liglerde mücadele edecek" dedi.

    1. 19.7.2018 12:47
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