Diyarbekirspor’dan iki transfer birden
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da dış transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
- 18.7.2018 16:38
- Güncelleme: 19.7.2018 10:55
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Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
Toplam 1
Yorum
orman bu yardımcı hoca olayı beşiktaşın futboluna yansır şenol hocayıda etkiler türk hocalar bu tarz olaylara alışık değil bütün sezon triplerde
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İsmail Çipe kovalıyor
Toplam 1
Yorum
harun dışında kaleci alınacaksa alınmasın ismail psv mamaçında çok iyi bir kaleci olduğunu kanıtladı bence. ismi gecenlerden çok daha iyi durumda
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Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
Toplam 2
Yorum
murat1903 bu sene tosic 5 mitroviç 4 vidayıda 22 sattık toplam 31 mıolyın kazanacaz ala ala bu adamımı alcaz ?
Diyarbekirspor’dan iki transfer birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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